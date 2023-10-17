Как научить ребенка правильно чистить зубы

Гигиена полости рта — основной способ поддержания здоровья зубов, которому необходимо уделять должное внимание с самого детства. Главной целью каждого родителя является доступно и понятно рассказать своему ребенку о важности этой процедуры.

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При неправильном подходе к обучению малыша чистке зубов этот процесс может стать настолько нежеланным, что он всеми способами будет пытаться его избежать. Именно поэтому очень важно правильно объяснить зачем и почему мы так много внимания уделяем чистке зубов, а для примера различными способами рассказать об этом процессе и показать на деле.

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Эксперт стоматологической клиники “Президент.PRO” на Фрунзенской Абелян Давид Окопович рассказал "Рамблеру", как легко и без принуждения приучить ребенка к гигиене полости рта.

Смотрите с ребенком мультики на стоматологические темы

Мультфильмы играют не только развлекательную роль в жизни ребенка, но и выполняют познавательную функцию, учат ребенка анализировать, помогают расширять кругозор. Таким образом, мультики на стоматологические темы могут научить вашего ребенка основным вещам в увлекательной и интерактивной форме, что сделает обучение интересным занятием.

Купите игрушечный набор стоматолога и чистите зубы любимым игрушкам

Игрушка — это не только источник счастья для ребенка, но и средство, которое позволяет в игровой форме развивать, обучать и воспитывать. Они помогают детям понять множество вещей, раскрыть в себе такие качества, как сосредоточенность и целеустремленность.

Обучение ребенка чистке зубов с помощью игрушек является одним из самых действенных способов, ведь в раннем возрасте они очень важны в жизни каждого малыша. Абелян Давид Окопович Детский врач стоматологической клиники “Президент.PRO” на Фрунзенской

Выберите вместе с ребенком зубную щетку и зубную пасту, которые ему нравятся

На сегодняшний день на рынке товаров для поддержания гигиены полости рта представлено множество интересных дизайнов зубных щеток и вкусов зубных паст, что может сделать процесс чистки зубов ещё более увлекательным и приятным. Ребенок будет с нетерпением ждать время чистки зубов, чтобы воспользоваться своими щеткой в форме мишки и пастой со вкусом жвачки.

Подавайте ребенку пример: чистите зубы вместе

В жизни каждого ребенка родители являются его главными наставниками и учителями. Покажите на своем примере насколько важно тщательно чистить зубы и уделять этому процессу внимание, делайте это вместе и помогайте друг другу.