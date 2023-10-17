Эксперт раскрыл правду о влиянии алкоголя на похудение

По словам эксперта, спиртные напитки способствуют набору веса, поскольку содержат много калорий. Кроме того, он отметил, что чаще всего люди потребляют их в вечернее время, не зная о том, что алкоголь повышает грелин — гормон, отвечающий за чувство голода.