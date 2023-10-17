Врач предостерегла от использования отбеливающих зубных паст

«Средства с высоким уровнем абразивности (показатель выше 120) на основе карбамида пероксида и полирующих частиц служат для механического очищения зубной эмали от мягкого налета и пигментированных пятен. Однако такие зубные пасты достаточно агрессивны и могут повреждать зубную эмаль, поэтому не стоит использовать их чаще одного-двух раз в неделю. А в остальные дни лучшим решением будет применение реминерализирующей или обычной гигиенической зубной пасты», — отметила она.