Врач предостерегла от использования отбеливающих зубных паст

Стоматолог предостерегла от ежедневного использования отбеливающих зубных паст
Врач-стоматолог, основатель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян рассказала «Газете.Ru», как нельзя отбеливать зубы в домашних условиях.
По словам Автандилян, нельзя злоупотреблять отбеливающими зубными пастами. Врач порекомендовала использовать ее максимум пару раз в неделю.
«Средства с высоким уровнем абразивности (показатель выше 120) на основе карбамида пероксида и полирующих частиц служат для механического очищения зубной эмали от мягкого налета и пигментированных пятен. Однако такие зубные пасты достаточно агрессивны и могут повреждать зубную эмаль, поэтому не стоит использовать их чаще одного-двух раз в неделю. А в остальные дни лучшим решением будет применение реминерализирующей или обычной гигиенической зубной пасты», — отметила она.
Специалист также предостерегла от использования лимонной кислоты.
«Несмотря на то, что средство поможет осветлить зубную эмаль на 1-2 тона, эффект отбеливания будет непродолжительным, а последствия для зубов — фатальными. Под воздействием агрессивных кислот зубная эмаль становится пористой и быстро разрушается. Возникает гиперчувствительность зубов, которая сопровождается сильными болевыми ощущениями, а при злоупотреблении данным способом отбеливания происходит уничтожение поверхностного слоя зубной эмали», — объяснила Атандилян.
Опасна, как утверждает стоматолог, и пищевая сода.
«При трении сухой порошок, нанесенный на рабочую зону зубной щетки, царапает поверхность зубной эмали, оставляя на ней сколы и царапины. Самостоятельно заметить микроповреждения на зубах практически невозможно, но при этом человек может ощущать дискомфорт и столкнуться с болезненной реакцией на холодное и горячее, что связано с обнажением дентинных канальцев и повышением чувствительности зубной эмали», — объяснила она.
Автандилян посоветовала отбеливать зубы в клиниках, а дома использовать специальные полоски, предварительно проконсультировавшись со специалистом.