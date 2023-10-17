Диетолог назвала самые полезные сорта чая
Человечество знакомо с чаем тысячи лет, его сортов огромное количество.
В интервью изданию «Кубанские новости», врач-диетолог Марина Сорокина назвала самые полезные из них, которые можно пить ежедневно даже сердечникам, так как в ароматном напитке не будет кофеина.
В частности, специалист рекомендует включить в свой рацион травяные сборы из лекарственных трав. Речь идёт о натуральных чайных букетах из трав, сухофруктов, палочек корицы.
«Благодаря такому составу, в напитке совершенно нет кофеина, создающего дополнительную нагрузку на сердце, – пояснила она. – Поэтому пить такие чаи можно и нужно всем – благо, разновидностей есть много – на любой запрос».
Ещё один полезный сорт чая – гречишный, который называют – собача. Напиток имеет яркий ореховый цвет и даже вкус ореха, рассказала Сорокина.
По её словам, одно из преимуществ такого чая заключается в том, что он одинаково вкусен и полезен для здоровья как в горячем виде, так и в охлажденном.
«Напиток помогает нормализовать работу органов ЖКТ, щитовидной железы и стабилизирует артериальное давление», – подчеркнула диетолог.
Кроем того, врач советует попробовать ройбуш. Но как предупреждает она, этот чай – на любителя. Однако, если данный напиток понравится, то отказаться от него уже будет трудно, ведь ройбуш обладает уникальным насыщенным сладким вкусом, а некоторые ценители даже утверждают, что чувствуют в нём нотки табака.
«Чай ройбуш насыщен антиоксидантами и полезными микроэлементами, вроде кальция, магния, цинка, железа, витамина С. Благодаря такому составу, он благотворно влияет на внешность и работу внутренних органов. В первую очередь, желудок, поджелудочную железу и кровеносные сосуды», – резюмировала Сорокина.