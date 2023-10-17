Диетолог назвала самые полезные сорта чая

Человечество знакомо с чаем тысячи лет, его сортов огромное количество.

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В интервью изданию «Кубанские новости», врач-диетолог Марина Сорокина назвала самые полезные из них, которые можно пить ежедневно даже сердечникам, так как в ароматном напитке не будет кофеина.

В частности, специалист рекомендует включить в свой рацион травяные сборы из лекарственных трав. Речь идёт о натуральных чайных букетах из трав, сухофруктов, палочек корицы.

«Благодаря такому составу, в напитке совершенно нет кофеина, создающего дополнительную нагрузку на сердце, – пояснила она. – Поэтому пить такие чаи можно и нужно всем – благо, разновидностей есть много – на любой запрос».

Ещё один полезный сорт чая – гречишный, который называют – собача. Напиток имеет яркий ореховый цвет и даже вкус ореха, рассказала Сорокина.

По её словам, одно из преимуществ такого чая заключается в том, что он одинаково вкусен и полезен для здоровья как в горячем виде, так и в охлажденном.

«Напиток помогает нормализовать работу органов ЖКТ, щитовидной железы и стабилизирует артериальное давление», – подчеркнула диетолог.

Кроем того, врач советует попробовать ройбуш. Но как предупреждает она, этот чай – на любителя. Однако, если данный напиток понравится, то отказаться от него уже будет трудно, ведь ройбуш обладает уникальным насыщенным сладким вкусом, а некоторые ценители даже утверждают, что чувствуют в нём нотки табака.