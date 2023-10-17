Перечислены суперпродукты для сохранения сетчатки

Употребление шпината и капусты кейл помогает сохранить здоровье сетчатки, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева.

© Unsplash

По ее словам, в этих продуктах содержится вещество лютеин, защищающее глаза от вредного воздействия света синего спектра. При этом она подчеркнула, что лютеин не синтезируется организмом самостоятельно.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что сетчатка — это нервная ткань глаза, заполняющая его задний полюс. Она состоит из двух разных групп клеток — «колбочек» и «палочек». «Палочки» отвечают за передачу изображения в черно-белом спектре, их насчитывается около 120 млн штук. «Колбочки» же передают цветное изображение и отвечают за остроту зрения. Всего их насчитывается около 6 млн штук.

Полезен шпинат. В 100 граммах этого продукта содержится 2,5 суточной нормы лютеина, в том числе в приготовленном. Также полезной является капуста кейл, в ней содержится 1,7 суточной нормы, — объяснил Коновалов.