Диетолог назвал «калорийную бомбу», от которой растет живот

Плоский живот — цель многих сторонников здорового образа жизни, но в достижении цели важную роль играют не только регулярные физические упражнения, но и диета.

Хотя высококалорийные продукты могут быть вкусными и сытными, некоторые из них подобны скрытым бомбам замедленного действия, когда дело касается талии. Их следует избегать, если нужно избавиться от жира на животе.

Диетолог Мо Янсон назвал один из самых вредных продуктов, от которых стоит отказаться раз и навсегда, пишет американское издание She Finds.

Сладкие напитки, такие как газировка, фруктовые соки и энергетики, содержат пустые калории из-за добавления сахара, что способствует увеличению веса и накоплению жира на животе.

— Чрезмерное потребление сахара, особенно фруктозы, содержащейся в кукурузном сиропе, связано с увеличением количества висцерального жира, который накапливается вокруг органов брюшной полости. Этот тип жира связан с различными рисками для здоровья, включая метаболический синдром и болезни сердца, — пояснил Янсон.

Он также добавил, что напитки с газами приводят к вздутию живота и газообразованию, создавая иллюзию увеличения желудка. Кроме того, избыточное содержание натрия в некоторых напитках приводит к временной задержке воды.