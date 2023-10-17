5 мифов о здоровом питании

Эксперты проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание" развеяли главные мифы о ЗОЖ. Оказалось, это проще, чем кажется.

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Первый миф касается того, что здоровое питание однообразною: все наоборот – оно должно быть разнообразным. Следует помнить, что помимо красного мяса есть еще птица и субпродукты (печень, почки, язык). Хотя бы два раза в неделю в меню должна быть рыба и морепродукты, так как это источник белка, цинка, полиненасыщенных жирных кислот. Важен также растительный белок, его часто не хватает: чечевица, маш, горох. И, конечно, овощи, фрукты, зелень должны быть на столе ежедневно.

Второй миф гласит: здоровое питание – это сложно. Специалисты с этим готовы поспорить: любая система питания может быть простой и понятной при правильной организации процесса. Стоит продумать свой рацион заранее на неделю и заполнить холодильник необходимыми продуктами. Тогда останется только приготовить то, что запланировали. При составлении меню учтите: лучше, чтобы большая часть калорий попадала на первую половину дня, то есть на завтрак и обед.

Третий миф говорит о том, что здоровое питание – это невкусно. На самом деле важно учитывать собственные пищевые предпочтения. Желание поесть сладкого можно удовлетворить с помощью фруктов.

Следующий миф касается того, что готовить правильную пищу долго. На самом деле так только кажется, ведь салат из зелени приготовить гораздо быстрее, чем оливье.