3 напитка, которые помогут от тромбоза

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал три напитка, которые помогут снизить риск тромбоза. В списке ягодные морсы, зеленый чай и какао.

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Эксперт отметил, что употребление ягодных морсов - это хорошая профилактика тромбоза. Это могут быть напитки из малины, ежевики и даже с добавлением имбиря.

По словам врача, для тех же целей подойдет зеленый чай. Можно употреблять напиток без каких-либо добавок или также сочетать его с имбирем.

- Этот напиток улучшает текучесть крови, повышает ее антиагрегантные свойства, то есть отталкивание кровяных клеток друг от друга, и тем самым препятствует образованию тромбов, - рассказал эксперт в интервью m24.ru.