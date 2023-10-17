5 привычек, которые могут привести к эректильной дисфункции
Безобидные, казалось бы, действия могут привести к эректильной дисфункции или значительно снизить либидо. Профессор Джефф Хакетт назвал привычки, которые могут вызвать проблемы с половым влечением и поддержанием эрекции.
- Употребление жирной пищи. Вредные жиры могут привести снижение притока крови к половому члену, что затруднит достижение или поддержание эрекции.
- Чрезмерное потребление сахара. Сладкое повышает уровень сахара в крови и влияет на сексуальную жизнь. По словам Джеффа Хакетта, эректильная дисфункция может быть ранним признаком диабета.
- Алкоголь. Чрезмерное употребление спиртных напитков может повысить кровяное давление и уровень холестерина, а также снизить уровень тестостерона. Это, в свою очередь, может привести к эректильной дисфункции, снижению либидо и затруднить достижение оргазма.
- Курение. Никотин является известным сосудосуживающим средством, он уменьшает кровоток через артерии. Маленькие кровеносные сосуды полового члена особенно уязвимы, и у курильщиков риск эректильной дисфункции увеличивается в 1,5–2 раза, говорит эксперт.
- Стресс. Стресс связан с повышенным уровнем адреналина, который вызывает трудности с поддержанием эрекции, а также влияет на выработку половых гормонов, особенно тестостерона, что может снизить либидо.
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