Диетолог объяснила, нужно ли есть супы каждый день

Правильно приготовленные супы могут принести организму большую пользу. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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«Супы способны поддержать водно-солевой баланс, положительно повлиять на микрофлору кишечника, дать энергию, помочь увеличить количество овощей в рационе. И это все при относительно низкой калорийности», – пояснила эксперт.

Елена Соломатина отметила, что к правильным супам относят овощные или приготовленные на нежирном мясе или рыбе на втором бульоне. Мясные и наваристые супы, в свою очередь могут привести к дискомфорту, поэтому не рекомендуется часто есть грибной и гороховый супы.