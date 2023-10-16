Чтобы сбросить пару лишних килограммов, иногда достаточно просто придерживаться дефицита калорий. При этом совершенно неважно, как человек будет питаться. Организм начнет процесс сжигания внутренних запасов, потому что не будет получать дополнительной энергии из еды.

Однако важно, чтобы в рационе были все необходимые микроэлементы, чтобы не навредить здоровью. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Жиры, белки и углеводы — обязательно

По ее словам, вне зависимости от того, занимается человек спортом в процессе похудения или нет, в его рационе обязательно должны быть животные и растительные жиры. Не нужно резко ограничивать их потребление.

"Например, авокадо — источник полезных жиров. Но все зависит от того, сколько человек его съест, — заметила она. — Если съедать целый авокадо за раз и при этом не заниматься спортом, то похудеть не получится".

Однако если съедать его в небольших количествах и вписываться в дневную норму калорий, то это никак не отразится на фигуре, уверена врач.

"Если человек худеет на дефиците калорий, то при снижении калорийности хотя бы на 20 процентов уже начнется процесс похудения, что бы он ни ел", — пояснила она.

Помимо растительных и животных жиров, как рассказала диетолог, в рационе питания худеющего человека обязательно должны быть и белки с углеводами, чтобы получать все необходимые микроэлементы.

Будьте осторожны

Негативно на процессе похудения может отразиться желание заменять основные приемы пищи фруктами, рассказала диетолог.

"Например, арбуз — очень калорийная ягода, потому что в ее составе много глюкозы. Если съедать его в большом количестве, это приведет к проблемам ЖКТ и отекам, — объяснила Писарева.



Арбуз не стоит есть после основного приема пищи. Он, как и дыня, самостоятельный продукт, который надо есть отдельно, минимум через час–два после еды".

Поэтому, чтобы худеть правильно и без вреда здоровью, врач рекомендовала:

не заменять основные приемы пищи фруктами;

есть их в первой половине дня.

Еще один враг фигуры

Готовые перекусы — сладкие батончики, печенье и снеки тоже могут остановить процесс похудения, потому что в их составе иногда оказываются некачественные продукты, заверила специалист.