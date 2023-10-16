Врач перечислил полезные для печени продукты

Дело в том, что овёс содержит бета-глюканы. Исследования на крысах показали, что эти соединения умешают количество скопившегося жира в печени. Ещё они помогают иммунной системе бороться с воспалением.

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Какие ещё продукты для печени полезно включить в рацион, рассказал врач ультразвуковой диагностики Северо-Западного центра доказательной медицины Руслан Хусаинов.

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12 продуктов для печени

Проблемы с печенью провоцируют нарушение обмена вещества. Из-за нарушенного метаболизма развиваются различные болезни, в том числе сахарный диабет 2-го типа.

Руслан Хусаинов составил список из 12 полезных продуктов для печени:

Растительная пища. Сюда входят самые разные овощи и фрукты: бананы, авокадо, свёкла, брокколи, морковь, арбузы и т. д.

Овсянка. Помимо клетчатки, крупа содержит специфические волокна — бета-глюканы. Исследования показывают, что они уменьшают повреждения печени и окислительный стресс при механической желтухе.

Чеснок. Исследование 2016 года показало , что капсулы с чесночным порошком помогают снизить вес и жировые отложения у людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) без потери мышечной массы.

Ягоды. Черника, малина и клюква, содержат полифенолы. Они защищают печень от повреждений, как показывают исследования на крысах.

Виноград. Тоже полезен за счёт полифенолов.

Грейпфрут. Антиоксиданты нарингин и нарингенин могут защитить печень от повреждений, уменьшая воспаление и защищая клетки печени.

Оливковое масло. Если заменить вредные жиры оливковым маслом, снизится окислительный стресс и улучшится функция печени.

Жирная рыба. Она содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают уменьшить воспаление.

Орехи. Богаты ненасыщенными жирными кислотами, витамином Е и антиоксидантами.

Опунция. Исследование 2014 года на крысах с ожирением показало, что соединения в плодах опунции могут быть полезны при лечении НАЖБП.

Кофе. Исследователи предполагают , что напиток уменьшает накопление жира в печени и повышает уровень защитных антиоксидантов в органе.

Зелёный чай. Предположительно чай помогает снизить риск развития рака печени у женщин-азиаток. Но для подтверждения этого нужно провести дополнительные исследования.

Привычки, гробящие печень

Печень можно посадить неправильным образом жизни и отношением к собственному здоровью. Врач-гастроэнтеролог, диетолог, гепатолог Наталья Панина назвала 3 самые разрушительные привычки для этого органа:

Неправильное питание. Богатая животным жиром пища и трансжиры приводят к повышению «плохого» холестерина, что плохо сказывается на печени. Лишний жир откладывается в клетках и повреждает их.

Самолечение. БАДы, бесконтрольный приём витаминов, антибиотиков, обезболивающих, пероральных контрацептивов — всё это вредит печени.

Алкоголизм. Печень принимает на себя основной удар, когда в организм попадает спирт. Любые дозы алкоголя больше 40 г считаются опасными для органа.