Психиатр рассказала, как определить ментальные проблемы по лицу

По лицу человека можно косвенно распознать наличие ментальных проблем, рассказала врач-психиатр с 23-летним стажем Татьяна Маликова. Способ определять психические заболевания она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

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По словам Маликовой, проблемы с психикой могут выдать физическое состояние и состояние кожных покровов.

«Изменения на уровне гормонального фона нередко приводят к высыпаниям на теле и кожным заболеваниям, изменению оттенка кожи, отечности. Из-за нарушений сна появляются мешки под глазами, вздутые вены», — объяснила она.

Кроме того, сказывается на внешних проявлениях недостаточное питание, — оно, по словам эксперта, делает человека слабым и медлительным.