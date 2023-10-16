Биолог назвал главный минус энергетических напитков

Энергетические напитки, изобретенные в свое время для повышения работоспособности, имеют краткосрочный эффект, усталость возвращается уже через два часа после их употребления, рассказал в беседе с LIFE.ru биолог, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин. Кроме того, по его словам, энергетики вызывают привыкание.

© Unsplash

Потребителю необходимо понимать: через пару часов после приема энергетика усталость вернется, — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что в состав энергетических напитков входят вещества, резко стимулирующие сердечно-сосудистую и нервную систему. Это сахар и кофеин в высоких дозах, а также таурин в дозах, превышающих суточную. При этом изготавливаются напитки на основе газированной воды — это необходимо для быстрого всасывания. Таким образом, банка энергетика сопоставима с эффектом от 3–4 чашек зернового кофе, выпитых залпом.

Как предупредил ученый, энергетики могут нанести вред здоровью беременных женщин и кормящих матерей, также они опасны для пожилых людей старше 70 лет. Кроме того, такие напитки не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики.