Врач предостерег россиян от долгого сидения в туалете

Во время дефекации нельзя сидеть на унитазе в одной позе дольше нескольких минут, предупредил врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Сергей Бровиков. В комментарии для «Ленты.ру» он призвал россиян не проводить в туалете много времени и объяснил почему.

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Для нормальной работы кишечника акт дефекации должен быть регулярным, не реже раза в течение суток-двух, рассказал врач. При этом сидеть на унитазе нужно не дольше трех-пяти минут, потуг тоже необходимо избегать, заявил Бровиков.

Многие люди отправляются в туалет с телефоном или книгой, из-за чего проводят там гораздо больше времени в физиологически неправильном положении. Долгое сидение на унитазе в одной позе влечет переполнение вен малого таза кровью. Это повышает риск развития геморроя.

Бровиков добавил, что, когда человек сидит на унитазе, примерный угол между туловищем и бедрами должен составлять 45 градусов. Так, по его словам, прямая кишка принимает правильную форму, а ее мышцы в такой позиции расслабляются.

Для того чтобы кишечник работал как часы и акт дефекации не доставлял проблем, необходимо употреблять больше пищевых волокон — овощей, — отметил специалист.