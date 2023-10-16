Нейропсихолог рассказала, какие занятия помогут улучшить память

Для улучшения памяти стоит тренировать оба полушария мозга. Для этого стоит изменить привычные и рутинные действия. Об этом рассказала нейропсихолог Нара Совкова.

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По словам специалиста, отлично тренируют память новые занятия: хобби, изучение языков, освоение навыков, которые до этого были вам не знакомы. можно попробовать выучить слова любимых песен, часто используемые телефоны. Также хорошо тренируют память интеллектуальные игры: шахматы, ребусы, судоку, кроссворды.

Эксперт посоветовала обратить внимание на питание. Для хорошей работы мозга нужны продукты, богатые полезными жирами, витаминами E, C, антиоксидантами: красная рыба, грецкие орехи, зелень и зеленые листовые овощи, авокадо, цитрусовые.

Кроме того, не стоит забывать о физической активности.