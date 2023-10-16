Ученые рассказали как пить кофе и снижать вес

На протяжении долгого времени научные круги обсуждали эффективность кофе в снижении веса. Однако только сейчас стало известно при каких факторах данная гипотеза работает. Об этом стало известно из публикации американского издания The American Journal of Clinical Nutrition.

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Ученым удалось доказать, что кофе может снижать вес, однако для этой процедуры подходит не любой вид напитка. Например, наиболее эффективным является кофе без сахара. Эксперты также отметили, что снижение веса происходило без каких-либо диет, тяжелой физической нагрузки или приема медикаментов.

— Увеличение потребления несладкого кофе с кофеином или кофе без кофеина может быть эффективным для контроля за массой тела. Но добавление сахара может значительно снизить пользу этого напитка для здоровья, — заявили исследователи в своей работе.

Привычка брать кофе навынос прочно вошла в жизнь многих современных людей, но она может быть не столь здоровой. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.