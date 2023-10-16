Диетолог развеяла популярные мифы об ожирении
Проблему ожирения уже давно считают настоящей эпидемией. Однако вокруг этого недуга ходит большое количество мифов. Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова развенчала два самых распространенных из них.
Врач отмечает, что самый главный связанный с ожирением миф - убеждение, что этот недуг появляется только из-за неправильного калорийного питания. Но зачастую диета с малым количеством калорий не приводит к похудению.
- Принято думать, что если "зашить рот", то обязательно похудеешь. Аргументируют это тем, что "в концлагере толстых не было", если создать дефицит калорий, то обязательно все получится. На самом деле к диетологам крайне редко приходят пациенты, которые знают, что они объедаются, но просят доктора о помощи. В большинстве случаев причина избыточного веса не переедание.
По словам доктора, причиной скорее является неправильное распределение пищи в течение дня, употребление не подходящих конкретному человеку продуктов, эндокринные патологии, проблемы ЖКТ, хронические воспаления любой локализации и даже неправильный режим дня и нарушение сна.
Основная задача диетолога – быстро и качественно выявить и устранить одну из этих причин. Второй распространенный миф – считать, что ожирение напрямую связано с большим весом. Однако низкий вес не является гарантом отсутствия этого недуга.
- Как таковой вес не позволяет нам количественно оценить содержание жировой ткани в организме. Здесь самым точным методом является биоимпедансометрия, которая позволяет оценить состав тела: количество жира, мышц, воды и других показателей. Очень часто в моей практике встречаются люди, которые имеют хороший вес. Однако анализ состава тела помогает увидеть, что за нормальным весом прячется дефицит мышечной и избыток жировой массы – порой даже очень существенный. По процентному соотношению тканей таким людям иногда можно диагностировать даже не избыток массы тела, а ожирение.
Специалист рассказала, что бывают и обратные случаи - индекс массы тела говорит об избытке, однако на самом деле количество жировой ткани нормальное, а избыток веса идет за счет выраженной мышечной ткани. Это, как правило, спортсмены и бодибилдеры.
- Помимо биоимпедансометрии, эффективным методом, который позволяет косвенно судить об отношении тканей в организме, является измерение соотношения талии и бедер. Это можно сделать в домашних условиях. Если соотношение объема талии к объему бедер превышает 0,85, то это повод задуматься об избытке жира, – отметила специалист в беседе с tsn24.ru.