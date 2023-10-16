Диетолог развеяла популярные мифы об ожирении

- Как таковой вес не позволяет нам количественно оценить содержание жировой ткани в организме. Здесь самым точным методом является биоимпедансометрия, которая позволяет оценить состав тела: количество жира, мышц, воды и других показателей. Очень часто в моей практике встречаются люди, которые имеют хороший вес. Однако анализ состава тела помогает увидеть, что за нормальным весом прячется дефицит мышечной и избыток жировой массы – порой даже очень существенный. По процентному соотношению тканей таким людям иногда можно диагностировать даже не избыток массы тела, а ожирение.