Роспотребнадзор рассказал на что обратить внимание при дегустации продуктов
Прежде чем купить продукт, покупателю необходимо тщательно осмотреть его, сообщает Роспотребнадзор.
В беседе с “МК в Красноярске” специалисты отметили, что товар не должен быть заветренным, а продавец должен нарезать его по мере необходимости. Также важно обратить внимание на внешний вид работника магазина: одет ли он в специальную форму и есть ли на руках перчатки.
Как сообщил Роспотребнадзор, необходимо осмотреть стол, где проводится дегустация. На нем должны лежать одноразовые салфетки и посуда, а еще шпажки, чтобы не брать еду голыми руками.
Специалисты рассказали, что нет законов, регулирующих проведения дегустаций, поэтому покупатель сам решает, попробовать ли предложенную продукцию.
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