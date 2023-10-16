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Роспотребнадзор рассказал на что обратить внимание при дегустации продуктов

Прежде чем купить продукт, покупателю необходимо тщательно осмотреть его, сообщает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор рассказал на что обратить внимание при дегустации продуктов
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В беседе с “МК в Красноярске” специалисты отметили, что товар не должен быть заветренным, а продавец должен нарезать его по мере необходимости. Также важно обратить внимание на внешний вид работника магазина: одет ли он в специальную форму и есть ли на руках перчатки.

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Как сообщил Роспотребнадзор, необходимо осмотреть стол, где проводится дегустация. На нем должны лежать одноразовые салфетки и посуда, а еще шпажки, чтобы не брать еду голыми руками.

Специалисты рассказали, что нет законов, регулирующих проведения дегустаций, поэтому покупатель сам решает, попробовать ли предложенную продукцию.

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