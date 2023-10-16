Раскрыты главные принципы здорового питания

«Завтрак должен быть обязательно, так как с утра организм наиболее активен и ему требуется энергия. Многие не следуют этому простому правилу, полдня или даже целый день голодают или перебиваются перекусами, а на ночь наедаются. При этом процесс переваривания нарушается, что приводит к застою пищи, болям в желудке и кишечнике», — отметила эксперт.

Чтобы сохранить здоровье, эксперт советует соблюдать три основных принципа: умеренность, разнообразие и режим приема пищи. Умеренность необходима, чтобы соблюдать баланс между поступающей с пищей и расходуемой в процессе жизнедеятельности энергией. Если пищи не хватает, чтобы покрыть расходы энергии, организм расходует резервные углеводы, жиры, белки, что может привести к дистрофии. Избыток, наоборот, ведет к ожирению.Разнообразие — это значит, что в организм должны поступить в определенном соотношении белки, жиры и углеводы, микроэлементы и витамины, а также вода.Режим питания важно соблюдать для поддержания аппетита в нужных рамках. Повышенный аппетит может нанести вред здоровью, но и полное его отсутствие должно настораживать. Пища должна приниматься в одно и то же время в течение суток. Здоровому человеку рекомендуется питаться четыре-пять раз в день, а количество пищи должно быть правильно распределено. Наиболее полезен такой режим, когда на завтрак приходится около трети общего количества суточного рациона, на обед — более трети и на ужин — менее трети.Напомнила Головкова также о вреде фастфуда для нашего организма. Содержащиеся в нем трансжиры становятся причинами проблем с печенью, сердечно-сосудистой и эндокринной системами, в разы повышают риск возникновения злокачественных новообразований. Не стоит забывать также, что фастфуд ведет к избыточному весу.