Чем полезна скандинавская ходьба
Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что популярный вид любительского спорта, представляющий собой пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, замедляет развитие болезни Альцгеймера.
По словам медицинского специалиста, скандинавская ходьба ежегодно набирает популярность, особенно среди пожилых людей.
Данный вид спорта максимально физиологичен и доступен, нужны только специальные палки и желание.
Оказалось, что пешие путешествия со скандинавскими палками замедляют развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла Зухра Павлова, ссылаясь на результаты исследования итальянских ученых.
Эксперты предложили 30 пациентам с опасным недугом пройти 6-месячный курс лечения, включающий физиотерапию и музыкальную терапию. При этом половина участников 2 раза в неделю занимались еще и скандинавской ходьбой.
В конце исследования все испытуемые прошли тесты, по итогам которых выяснилось, что люди, которые уделяли время пешим прогулкам, лучше справлялись с заданиями на зрительно-пространственное мышление, а также имели более высокие показатели концентрации внимания, памяти и обработки данных.
В своем телеграм-канале Павлова отмечает, что пожилым гражданам нельзя бегать марафоны и ходить на аэробику, но можно заниматься скандинавской ходьбой.
При этом, чтобы добиться хороших результатов, нужно соблюдать определенные правила, которые можно узнать, обратившись к профильным специалистам.