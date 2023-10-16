Чем полезна скандинавская ходьба

Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что популярный вид любительского спорта, представляющий собой пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, замедляет развитие болезни Альцгеймера.

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По словам медицинского специалиста, скандинавская ходьба ежегодно набирает популярность, особенно среди пожилых людей.

Данный вид спорта максимально физиологичен и доступен, нужны только специальные палки и желание.

Оказалось, что пешие путешествия со скандинавскими палками замедляют развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла Зухра Павлова, ссылаясь на результаты исследования итальянских ученых.

Эксперты предложили 30 пациентам с опасным недугом пройти 6-месячный курс лечения, включающий физиотерапию и музыкальную терапию. При этом половина участников 2 раза в неделю занимались еще и скандинавской ходьбой.

В конце исследования все испытуемые прошли тесты, по итогам которых выяснилось, что люди, которые уделяли время пешим прогулкам, лучше справлялись с заданиями на зрительно-пространственное мышление, а также имели более высокие показатели концентрации внимания, памяти и обработки данных.

В своем телеграм-канале Павлова отмечает, что пожилым гражданам нельзя бегать марафоны и ходить на аэробику, но можно заниматься скандинавской ходьбой.