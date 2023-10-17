Секреты правильного завтрака
Нутрициолог Гуреев: жареные продукты и колбасу на завтрак лучше не есть. Полноценный приём пищи с утра подарит заряд бодрости на целый день. Кто-то выбирает жареные яйца, кто-то — кашу, а кому-то подавай блинчики с джемом. Каждое из этих блюд может быть вкусным, но вот насчёт пользы есть вопросы. Рассказываем, что же правильно есть на завтрак.
Полезный завтрак
По словам кандидата медицинских наук нутрициолога Сергея Гуреева, правильный завтрак — этот тот, который не даёт тяжести и дискомфорта, но насыщает. Чаще всего, отметил эксперт, в утреннем приёме пищи либо не хватает белка, либо идёт перебор с жирами и углеводами. В связи с этим следующие продукты отправляются в бан:
- быстрые каши, готовые хлопья, булочки и прочее (один сахар и быстрые углеводы, сытости — почти ноль);
- любой сок, даже свежевыжатый (повышает сахар в крови и раздражает слизистую желудка);
- жареные продукты, копчёности, колбаса и всё в таком духе (избыток жиров, проблемы с ЖКТ, весом и уровнем сахара гарантированы).
С утра лучше отдать предпочтение кашам из цельного зерна, молочным продуктам (творог или йогурт), нежирным сортам сыра и блюдам из яиц. Хорошо бы добавить к завтраку свежие овощи, фрукты, орехи, семена и зелень. Разнообразие только приветствуется.
Если каша и яйца уже приелись, то можно сделать брускетту (бутерброд) из цельнозернового хлеба, творожного сыра, красной рыбы, салата и оливок, предложил нутрициолог.
10 лучших завтраков
Многим покажется, что овощи на завтрак — это странно, но нет — это полезно. Ранее врач-диетолог, эндокринолог Виктория Гончар посоветовала 10 рецептов завтраков, в которые овощи легко впишутся. Например:
- омлет с овощами;
- овощной салат с брускеттой и отварной грудкой;
- овощи в лепёшке;
- быстрая овощная пицца;
- овсянка с овощами.