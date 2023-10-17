Секреты правильного завтрака

Нутрициолог Гуреев: жареные продукты и колбасу на завтрак лучше не есть. Полноценный приём пищи с утра подарит заряд бодрости на целый день. Кто-то выбирает жареные яйца, кто-то — кашу, а кому-то подавай блинчики с джемом. Каждое из этих блюд может быть вкусным, но вот насчёт пользы есть вопросы. Рассказываем, что же правильно есть на завтрак.

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Полезный завтрак

По словам кандидата медицинских наук нутрициолога Сергея Гуреева, правильный завтрак — этот тот, который не даёт тяжести и дискомфорта, но насыщает. Чаще всего, отметил эксперт, в утреннем приёме пищи либо не хватает белка, либо идёт перебор с жирами и углеводами. В связи с этим следующие продукты отправляются в бан:

быстрые каши, готовые хлопья, булочки и прочее (один сахар и быстрые углеводы, сытости — почти ноль);

любой сок, даже свежевыжатый (повышает сахар в крови и раздражает слизистую желудка);

жареные продукты, копчёности, колбаса и всё в таком духе (избыток жиров, проблемы с ЖКТ, весом и уровнем сахара гарантированы).

С утра лучше отдать предпочтение кашам из цельного зерна, молочным продуктам (творог или йогурт), нежирным сортам сыра и блюдам из яиц. Хорошо бы добавить к завтраку свежие овощи, фрукты, орехи, семена и зелень. Разнообразие только приветствуется.

Если каша и яйца уже приелись, то можно сделать брускетту (бутерброд) из цельнозернового хлеба, творожного сыра, красной рыбы, салата и оливок, предложил нутрициолог.

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