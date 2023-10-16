Как остановить приступ паники: врач дала 6 рекомендаций

Как остановить приступ паники: врач дала 6 эффективных рекомендаций
Паническая атака может случиться в любом месте, и очень важно научиться её контролировать. Медицинский психолог-реабилитолог клиники «Медскан» Геляна Ширикинова поделилась эффективными способами, которые помогут остановить приступ.
Паническая атака — внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота). Паническая атака может произойти в любом месте, и даже во время сна, поэтому важно научиться её понимать и смягчать состояние.
Важно понимать, что в случае панических атак эффективно помогает только лечение у медицинских специалистов — психиатра, медицинского психолога, невролога, остеопата — в комплексной программе реабилитации.
По словам врача, в момент панической атаки важно сделать следующее:
- Выбрать безопасное положение тела, не стоять на неустойчивых поверхностях, опереться или присесть, выключить опасные бытовые приборы (например, газовую плиту или утюг).
- Попросить находиться с вами рядом или по телефону доступного для контакта человека, который будет слышать вас и сможет вызвать скорую помощь.
- Сохранять полноценное дыхание. Чаще всего для этого используют бумажный пакет либо дыхание на счёт: один-два-три-четыре. Полноценный вдох-выдох.
- Фокусировать внимание на дистальных отделах тела: попробовать почувствовать ощущения в пальцах рук и ног. При онемении можно мягко их массировать, поскольку в состоянии страха наше внимание чаще всего фокусируется на спазмах в туловище.
- Чётко понимать и возвращать своё сознание к мысли, что состояние носит временный характер.
- После панической атаки нужно дать себе полноценный отдых и перерыв от психоэмоциональных нагрузок минимум на две недели.
Особое внимание хочется обратить на то, что ухудшение состояния от панической атаки к другой панической атаке зависит именно от человека, самого пациента. При бездействии этот механизм реакции в стрессовой ситуации закрепляется и со стажем панических состояний становится всё более значимой проблемой.