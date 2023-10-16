Как остановить приступ паники: врач дала 6 рекомендаций

Особое внимание хочется обратить на то, что ухудшение состояния от панической атаки к другой панической атаке зависит именно от человека, самого пациента. При бездействии этот механизм реакции в стрессовой ситуации закрепляется и со стажем панических состояний становится всё более значимой проблемой.