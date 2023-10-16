Психолог рассказала, как держать себя в форме без жестких тренировок

Спортивный психолог и вице-чемпионка мира по фитнесу Элеонора Алибаева рассказала, как поддерживать тело в хорошей форме без жестких диет и изнурительных тренировок.

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Как рассказала Алибаева, чтобы прийти в хорошую форму без диет, потребуется время, резкое похудение в этом случае невозможно.

Сначала психолог посоветовала рассчитать индивидуальную норму калорий, белков, жиров и углеводов, необходимых человеку в день, для этого она посоветовала использовать любые смарт-часы, которые рассчитывают приблизительное количество калорий, расходуемых человеком за день. На основе этих данных, по словам спортсменки, можно составить дневной рацион.

"Если хотите похудеть, нужен дефицит калорий, если набрать вес – профицит", – пояснила эксперт.