Эксперты объяснили, почему нельзя выдергивать волосы из носа

Мужчины используют для удаления волос из носа различные методы, в том числе их выдёргивание. Эксперты объяснили, почему такой способ может быть опасен.

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Следует отметить, что волосы в носу являются частью иммунной системы человека и препятствуют проникновению инородных тел. Это предотвращает попадание бактерий, пыли и других веществ в организм. При удалении волос в носу возрастает риск развития различных инфекций.