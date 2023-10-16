Эксперты объяснили, зачем нужно мыть руки с мылом

Эксперты объяснили, в каких ситуациях мыть руки обязательно и как правильно это делать.

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Мыть руки с мылом – такая простая и одновременно такая важная часть ежедневного ритуала, буквально защищающая каждого человека от сотен болезней.

Эксперты Роскачества объяснили, что использовать антибактериальное мыло для мытья рук не обязательно, для чистоты рук и сохранения здоровья подойдет любое мыло, а пометка "антибатериальное" является скорее маркетинговой уловкой, нежели более эффективной формой средства.

Из-за грязных рук можно заболеть сальмонеллой, стафилококком, ботулотоксином, ротовирусом и другими кишечными инфекциями. При этом симптомы не заставят себя ждать и проявятся уже через несколько часов после еды. Более того, если дать болезни развиться, то возможен и смертельный исход.

За год в России фиксируют более 300 очагов инфекционных заболеваний из-за грязных рук, больше всего страдают от этого дети.

Согласно исследованиям, тщательное мытье рук родителями детей малого возраста снижает смертность среди детей от ОРВИ на 20%, а от острых кишечных инфекций на 50%.

Эксперты рассказали, как правильно мыть руки, чтобы смыть все бактерии и вирусы.

Нужно снять все украшения, закатать рукава. Перед тем, как взять мыло, нужно смочить руки в теплой воде. После этого необходимо намыливать руки, каждый палец и между ними в течение 30 секунд и тщательно смыть всю пену водой.

Вытирать руки наиболее гигиенично полотенцем одноразового применения. Также эксперты советуют при пользовании общественными туалетами использовать сухую салфетку для открытия и закрытия двери или толкать ее локтем, а не ладонью.