Тренер рассказал о правильной технике приседаний с собственным весом

Исходное положение — стоя, ноги чуть шире таза. Далее, по словам специалиста, необходимо сделать вдох, напрячь мышцы живота и спины и начать опускаться. Бедра при этом должны быть отведены назад. Выполнить присед необходимо до нижней точки, колени и стопы на одной линии. Эксперт отметил, что глубина приседа должна быть такой, чтобы пятки не отрывались от пола, а спина оставалась ровной. Затем, сделав выдох, нужно выполнить подъем.