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Стоматолог объяснила, почему вредно пользоваться зубочистками

Многие и не догадываются, но простые зубочистки могут нанести серьёзный вред здоровью. Врач-стоматолог Татьяна Самцова рассказала, чем чревато использование таких средств гигиены.

Стоматолог объяснила, почему вредно пользоваться зубочистками
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Безусловно, зубочистки являются полезным инструментом для удаления остатков пищи между зубами. Тем не менее их некорректное использование может нанести непоправимый вред.

  • Повреждение эмали. Грубое или сильное давление на зубы при использовании зубочистки может повредить защитный слой на поверхности зуба. Это может привести к повышенной чувствительности зубов к холоду и теплу.
  • Повреждение дёсен. Неправильный угол или слишком сильное нажатие на дёсны при использовании зубочистки может вызвать раздражение и повреждение тканей дёсен, приводя к кровоточивости и воспалению.
  • Смещение ортодонтических конструкций. Если вы носите ортодонтическую систему, то чрезмерное использование зубочисток может повредить её или привести к смещению зубов.
  • Повреждение тканей зуба. Некоторые зубочистки имеют острые концы или изготовлены из слишком жёстких материалов, которые могут повредить в том числе корневые поверхности зубов.
  • Бактериальная инфекция. При использовании одной и той же зубочистки несколько раз увеличивается риск развития инфекции в полости рта. Зубочистка, как и зубная нить, — предмет для одноразового использования.

"Чтобы избежать возможных проблем, важно использовать зубочистки правильно, осторожно и только в тех случаях, когда нет возможности применить зубную нить, воспользоваться ополаскивателем для полости рта или ирригатором".

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