Стоматолог объяснила, почему вредно пользоваться зубочистками
Многие и не догадываются, но простые зубочистки могут нанести серьёзный вред здоровью. Врач-стоматолог Татьяна Самцова рассказала, чем чревато использование таких средств гигиены.
Безусловно, зубочистки являются полезным инструментом для удаления остатков пищи между зубами. Тем не менее их некорректное использование может нанести непоправимый вред.
- Повреждение эмали. Грубое или сильное давление на зубы при использовании зубочистки может повредить защитный слой на поверхности зуба. Это может привести к повышенной чувствительности зубов к холоду и теплу.
- Повреждение дёсен. Неправильный угол или слишком сильное нажатие на дёсны при использовании зубочистки может вызвать раздражение и повреждение тканей дёсен, приводя к кровоточивости и воспалению.
- Смещение ортодонтических конструкций. Если вы носите ортодонтическую систему, то чрезмерное использование зубочисток может повредить её или привести к смещению зубов.
- Повреждение тканей зуба. Некоторые зубочистки имеют острые концы или изготовлены из слишком жёстких материалов, которые могут повредить в том числе корневые поверхности зубов.
- Бактериальная инфекция. При использовании одной и той же зубочистки несколько раз увеличивается риск развития инфекции в полости рта. Зубочистка, как и зубная нить, — предмет для одноразового использования.
"Чтобы избежать возможных проблем, важно использовать зубочистки правильно, осторожно и только в тех случаях, когда нет возможности применить зубную нить, воспользоваться ополаскивателем для полости рта или ирригатором".
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