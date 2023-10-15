Дерматолог назвала три зоны на теле, которые люди часто игнорируют

Дерматолог Линдси Зубрицки заявила, что большинство людей игнорируют три зоны во время принятия душа. По её словам, нельзя забывать об этих участках, поскольку там могут скапливаться болезнетворные бактерии.

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Во-первых, нужно уделять внимание зоне за ушами. Для проверки частоты достаточно провести пальцем в этой области, говорит дерматолог.

Во-вторых, многие игнорируют пупок – место, где скапливаются пот, мусор и грязь. Если не уделять должного внимания этому участку тела, то может образоваться пупочный камень.