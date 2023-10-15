Диетолог рассказал о трех напитках, защищающих от тромбоза

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о трёх чудодейственных напитках, которые эффективно защищают человеческий организм от образования тромбов.

© Unsplash

В интервью сайту телеканала «Москва 24» он заявил, что речь идёт о ягодном морсе с имбирём, зелёном чае и какао.

По словам специалиста, все последние исследования показали, что употребление морсов из различных ягод является эффективным способом профилактики тромбоза.

«Ягоды, прежде всего, черника, клюква, малина и чёрная смородина, содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые способствуют разжижению крови и улучшению её циркуляции, – пояснил доктор. – А добавление имбиря в морсы усиливает эффект профилактики тромбоза, так как корень имеет противовоспалительные свойства».

Чрезвычайно полезным в борьбе с тромбозом, отметил он, является и зелёный чай, который благодаря содержанию катехинов обладает противовоспалительным действием.

«Этот напиток также улучшает текучесть крови и её антиагрегантные свойства, то есть предотвращает слипание кровяных клеток и образование тромбов. А всё те же катехины способствуют снижению воспаления в организме и поддержанию здорового состояния сосудов.

Ещё один по-настоящему чудодейственный напиток – какао, который, как подчеркнул Гинзбург, тоже имеет противовоспалительные и антиагрегантные свойства.

Он богат флавоноидами, помогающими предотвратить слипание форменных элементов крови и улучшающими её текучесть. Кроме того, какао может помочь снизить уровень воспаления в организме, что также является важным фактором в профилактике тромбоза.