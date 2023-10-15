Врач дала рекомендации, как восстановить силы после ОРВИ

Врач Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, как быстрее вернуться к обычному образу жизни после болезни. Прежде всего стоит помнить, что, если инфекция не до конца вылечена, это может привести к развитию вялотекущих хронических процессов, которые не имеют выраженных симптомов, но сильно влияют на общее состояние здоровья, пояснила специалист.

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По её словам, человек может испытывать слабость, снижение работоспособности, ухудшение памяти и способности концентрироваться на рабочих задачах.

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Поэтому в первую очередь на скорость восстановления после ОРВИ влияет соблюдение рекомендаций врача во время болезни, подчеркнула врач — эксперт лаборатории «Гемотест».

К традиционным способам поддержать организм после болезни относят сон, питание и физические нагрузки. Они оказывают прямое влияние на иммунитет и общее состояние здоровья, добавила врач.

«Сразу после выздоровления не стоит приступать к тренировкам: активность следует восстанавливать постепенно. Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик. Однако физические нагрузки важны для поддержания здоровья, поэтому полностью отказываться от них не нужно. Стоит постепенно наращивать нагрузку, ориентируясь на свои ощущения», — объяснила эксперт.

Важную роль в поддержании иммунной системы играют витамины С и D, подчеркнула собеседница RT.

«Витамин C обладает антиоксидантными свойствами (то есть защищает клеточные стенки от повреждений) и поддерживает иммунитет. Он содержится во многих фруктах и овощах: апельсинах, лимонах, киви, брокколи, томатах. Витамин D также нужен для полноценной работы иммунной системы. Он содержится в жирных сортах рыбы (лосось, треска) и яйцах», — добавила специалист.

Помимо этого, ОРВИ может вызвать обезвоживание организма, поэтому для восстановления важно пить больше жидкости.

«В идеале это чистая тёплая вода, возможно с добавлением лимона или ягод. Полезны также травяные чаи (они могут провоцировать аллергическую реакцию, поэтому вводить их следует с осторожностью), морсы», — порекомендовала она.

По её мнению, улучшить кровообращение и придать бодрости может лёгкий самомассаж.

Можно аккуратно растереть ноги и руки, двигаясь от стоп и кистей вверх, помассировать шею и плечи, пояснила врач.