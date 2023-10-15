Врачи развеяли мифы о чистке зубов

Чистка зубов — ежедневный ритуал, знакомый каждому с детства.

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Однако даже в таком несложном деле многие совершают ошибки, которые способны привести к проблемам.

Миф 1: надо чистить зубы сразу после завтрака

Вопрос, о том, когда правильнее чистить зубы, давно вызывает споры: до или после завтрака. Ответ оказался довольно банальным: и тот, и другой вариант верный. Удаление микробов до приема пищи имеет смысл, так как еда является идеальной почвой для размножения вредных бактерий. Это может вызвать увеличить риск развития кариеса.

При этом чистка сразу после завтрака — не самый удачный вариант. Эмаль становится чувствительной из-за кислоты, которая содержится в пище. Поэтому рекомендуется выждать минимум 20-30 минут — время, необходимое для восстановления кислотно-щелочного баланса во рту. Таким образом, зубы лучше чистить не сразу после завтрака, а через некоторое время после него.

Миф 2: надо полоскать рот после чистки

После чистки зубов достаточно просто сплюнуть остатки пасты и ни в коем случае не полоскать рот. Это может показаться странным, но полоскание приводит к тому, что человек смывает все полезные и защитные элементы, содержащиеся в пасте.

Поэтому зубы оказываются недостаточно защищены от бактерий и разрушения. Будет достаточно аккуратно убрать излишки пасты, не усердствуя с полосканием.

Миф 3: зубы достаточно чистить дважды в день

Миф может показаться самым безобидным, однако он очень опасен для здоровья полости рта. Зубы следует чистить после каждого основного приема пищи. Утренняя и вечерняя чистка — это минимум, который нужно выполнять.