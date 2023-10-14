Scientific Reports: после 42 дней недосыпа сосуды наполняют вредные окислители

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили связь между нехваткой сна и повышенным риском развития болезней сердца у женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports. Специалисты проверили около тысячи жительниц Нью-Йорка и отобрали 35 участниц, которые обычно спят по семь-восемь часов в сутки. В ходе 12-недельного исследования первые шесть недель женщины спали по своему привычному графику, а другие шесть недель — ложились в кровать на 1,5 часа позже обычного. Качество ночного отдыха фиксировалось с помощью медицинских трекеров.