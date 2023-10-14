Здоровье не купишь: почему ЗОЖ – удел не только богатых

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему утверждение, что здоровый образ жизни доступен только богатым, – миф.

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Мы живем в мире устойчивых стереотипов. Например, при виде атлета с хорошо развитой мускулатурой многие уверены, что такие мышцы можно накачать, только используя запрещенные препараты. А человек с хорошим достатком, скорее всего, добился своего финансового благополучия нечестным путем.

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К сожалению, жертвой стереотипов стал и здоровый образ жизни. Многие уверены, что правильное питание, регулярные тренировки, экипировка для занятий – обязательные составляющие достатка. Соответственно, ЗОЖ мало кому доступен.

Влияние стереотипов наглядно продемонстрировало исследование финансового советника и публициста Томаса Корли. Он пять лет наблюдал за ежедневным бытом 233 богачей и 128 бедняков, в результате чего сделал ряд выводов, один из которых: 95% миллионеров занимаются фитнесом более 30 минут в сутки четыре дня в неделю. При этом только 23 бедняка поступают так же.

Исходя из этих данных, действительно может сложиться впечатление, будто поход в зал – это прерогатива богатых. Правда, если внимательнее прочитать исследование, окажется, что речь идет об определенных привычках, которые помогли миллионерам добиться успеха. Среди них есть и регулярные физические нагрузки.

То есть для ведения здорового образа жизни не надо много денег: достаточно придерживаться простых правил, которые лежат на поверхности. ЗОЖ – это в первую очередь не физические нагрузки, а отказ от вредных привычек. Основная проблема на этом пути – сильная физиологическая и психическая зависимость, а значит, важно правильно себя мотивировать на борьбу с искушением. Но в большинстве случаев многие отказываются от алкоголя или сигарет только в тот момент, когда уже начались те или иные проблемы со здоровьем.

Однако, если вернуться к финансовой составляющей ЗОЖа, табак и спиртное как раз являются существенной статьей расходов тех, у кого есть вредные привычки. Несложно сделать вывод, что можно неплохо сэкономить, если бросить курить и выпивать.

К слову, зачем люди вообще живут с этими привычками? Все просто: так они расслабляются после рабочего дня. Но проблема в том, что действие алкоголя и табака оказывает обратный эффект – человек еще быстрее устает и дольше восстанавливается, а его организм работает на износ. Умеренные же физические нагрузки, наоборот, повышают общую работоспособность, укрепляют иммунитет и улучшают настроение. Есть о чем подумать.

Другой важной составляющей здорового образа жизни является питание. Фастфуд, полуфабрикаты, чипсы, газированные и негазированные напитки, жареные продукты, большое количество сладкого – все это негативно сказывается как на фигуре, так и на здоровье в целом.

И опять-таки многие блюда и товары из этого списка стоят достаточно дорого. То есть, если питаться сбалансированно, покупая свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты, мясо и рыбу, а также пить больше чистой воды, можно не только улучшить самочувствие, но и сэкономить неплохую сумму.

Что же касается тренировок, особенно в фитнес-клубах, то в утверждении, что это только для богатых, есть толика правды. Но только когда мы рассматриваем залы с современным дорогим оборудованием, бассейном, квалифицированным персоналом и так далее. Но для ведения здорового образа жизни фитнес-клуб – вовсе не та составляющая, без которой невозможно обойтись. Скорее, наоборот: многие там не занимаются, а просто проводят время.

В деловых кругах даже принято заводить полезные знакомства на тренировках. Да и заведений премиум-класса в общей доле рынка не так уж и много. Но чтобы тренироваться, легко можно обойтись не то что без фитнес-клуба, но и без спортивных секций и дорогой экипировки вообще. Все, что нужно, – это собственный вес тела, с которым можно выполнять сотни различных упражнений. Ну, и кроссовки, если мы говорим о кардиотренировках. Более того, здоровый образ жизни подразумевает умеренные физические нагрузки, поэтому потребность в более серьезных тренажерах и другом инвентаре отпадает сама собой.

Еще одной важной составляющей ЗОЖа является отдых и в особенности – сон. Важно соблюдать режим, так как недосып сказывается на иммунитете, общем самочувствии, способности работать и восстанавливаться. Поэтому задача, без которой здоровый образ жизни невозможен, – высыпаться.

К слову, для тех, кто включит в свой график регулярные физические нагрузки, сон станет крайне необходимым элементом восстановления после занятий.