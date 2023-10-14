Назван продукт, тормозящий развитие рака
Врачи назвали продукт, являющийся главным «тормозом» рака.
По словам, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова, предотвратить гибель клеток призван так называемый белок р53. Чтобы поддержать его наличие в организме, важно получать достаточно белка из пищи, передаёт «Российская газета».
«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», – пояснил.
О том, что белок должен присутствовать в каждом приеме пищи, также заявила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.
В частности, она отметила, что для нормальной работы организма и важно включать один белковый продукт в каждый приём пищи.
«Хорошим примером насыщенного белком рациона являются два яйца, творог или нежирные сорта сыра на завтрак. На Обед: красное мясо, птица, рыба не в жареном виде. Например, суп с мясом (борщ, щи) или овощной. А на второе – мясо (птица или рыба) с гарниром в виде овощей или круп. На ужин – овощной салат с рыбой (тунцом или морепродуктами)», – резюмировала медик.