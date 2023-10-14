Назван продукт, тормозящий развитие рака

«Хорошим примером насыщенного белком рациона являются два яйца, творог или нежирные сорта сыра на завтрак. На Обед: красное мясо, птица, рыба не в жареном виде. Например, суп с мясом (борщ, щи) или овощной. А на второе – мясо (птица или рыба) с гарниром в виде овощей или круп. На ужин – овощной салат с рыбой (тунцом или морепродуктами)», – резюмировала медик.