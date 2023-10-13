Химик предупредила об опасности пластиковых стаканчиков

Химик Шубина посоветовала россиянам не пить кофе из пластиковых стаканчиков. По ее словам, при воздействии горячих температур на пластик он начинает выделять опасные для здоровья вещества.

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«Если вам подают кофе в пластиковом стакане, проверьте его маркировку. Если маркировка отсутствует, стаканом лучше не пользоваться», – рекомендует она.

Так, пластик с маркировками 1 PETЕ или PET изготовлен из полиэтилентерефталата. При нагревании он может выделять фталаты, которые негативно влияют на гормональную систему организма.

Посуда с обозначением 6 PS изготовляется из полистирола и при нагревании выделяет токсичный для человека стирол. Эксперт подчеркнула, что обычно из него делают и крышечки для стаканчиков.

Если же на посуде есть маркировка LDPE, то это означает, что он изготовлен из полиэтилена низкой плотности, что тоже при нагревании ведет к попаданию в организм вредных веществ.