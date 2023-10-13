Доктор Мясников назвал продукты, защищающие от диабета
В России эпидемия диабета продолжает распространяться. В рацион следует включать ряд продуктов, которые могут защитить от развития заболевания. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«30–40 % пациентов с диабетом имеют родственников с таким же диагнозом. Одним из факторов развития данного заболевания является неправильное питание, которое является причиной возникновения нечувствительности к инсулину. В результате клетки остаются с недостаточным количеством сахара, а его уровень в крови повышается», – отметил эксперт.
По его словам, диабет может возникнуть, когда человек употребляет большое количество быстрых углеводов, поэтому из рациона следует исключить все продукты, содержащие белый сахар. Также к заболеванию может привести недостаток витамина D, хрома и селена.
Александр Мясников рекомендовал добавить в рацион виноград, чернику и бананы. Они способны замедлить процесс преддиабета. Также риск диабета снижают кофе, орехи и омега-3, пишет АиФ.