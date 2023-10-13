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Врач объяснила, полезно ли спать в носках

Как сообщила ученый-биомедик из Сан-Франциско Бицюань Луо, опираясь на данные исследование Национального фонда сна в Вирджинии, люди, ложившиеся спать в носках, засыпают быстрее. Своими мыслями доктор поделилась в беседе с Fox News.

Врач объяснила, полезно ли спать в носках
© Unsplash

Луо заявила, что температура тела играет большую роль в регулировании цикла сна и бодрствования. Внутренняя температура тела падает естественным образом в рамках циркадного ритма людей.

«Это снижение начинается в начале сна и достигает своей самой низкой точки в ранние утренние часы. Снижение внутренней температуры тела помогает организму заснуть и сохранить сон», — объяснила Луо

Чтобы помочь себе заснуть и выспаться, можно использовать некоторые методы согрева ног, отметила эксперт.

В частности, Луо посоветовала перед сном надевать носки для согрева ног. Это поможет расширить кровеносные сосуды и удерживать большее количество крови. В этом случае большая часть крови будет течь к ногам из других частей тела, помогая рассеивать тепло, объяснила специалист.

Ощущение тепла в ногах облегчает расслабление и засыпание, отметила эксперт.

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Также помимо носков перед сном можно принять теплую ванну или использовать грелку, советует специалист. Однако необходимо не допускать перегрева тела.

Ранне ученые выяснили, что свет по ночам сильно влияет на психику.

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