Врач объяснила, полезно ли спать в носках

Как сообщила ученый-биомедик из Сан-Франциско Бицюань Луо, опираясь на данные исследование Национального фонда сна в Вирджинии, люди, ложившиеся спать в носках, засыпают быстрее. Своими мыслями доктор поделилась в беседе с Fox News.

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Луо заявила, что температура тела играет большую роль в регулировании цикла сна и бодрствования. Внутренняя температура тела падает естественным образом в рамках циркадного ритма людей.

«Это снижение начинается в начале сна и достигает своей самой низкой точки в ранние утренние часы. Снижение внутренней температуры тела помогает организму заснуть и сохранить сон», — объяснила Луо

Чтобы помочь себе заснуть и выспаться, можно использовать некоторые методы согрева ног, отметила эксперт.

В частности, Луо посоветовала перед сном надевать носки для согрева ног. Это поможет расширить кровеносные сосуды и удерживать большее количество крови. В этом случае большая часть крови будет течь к ногам из других частей тела, помогая рассеивать тепло, объяснила специалист.

Ощущение тепла в ногах облегчает расслабление и засыпание, отметила эксперт.

Также помимо носков перед сном можно принять теплую ванну или использовать грелку, советует специалист. Однако необходимо не допускать перегрева тела.