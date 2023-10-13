5 привычек, которые высасывают из вас энергию

Кому не знакомо желание закопаться в одеялах средь бела дня? Внезапной нехватке энергии есть научное объяснение.

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Какие привычки ведут к ощущению, словно силы на пределе, рассказала сертифицированный диетолог Эми Гудсон порталу ETNT.

«Многие люди пропускают завтрак, думая, что это поможет им похудеть или сэкономить время, — говорит эксперт. — Однако пропуск завтрака может привести к снижению уровня сахара в крови и снижению уровня энергии в течение дня».

Поэтому пропускать завтрак регулярно — плохая привычка.

Еще одна — забывать о важности белка. Салаты, овощи и смузи — прекрасное дополнение к любой здоровой трапезе, тем не менее важно, чтобы рацион был сбалансирован.

«Протеин необходим для поддержания мышечной массы и как стабильный источник энергии», — объясняет Гудсон.

Недостаточный уровень белка в рационе может привести к появлению усталости в течение нескольких часов после еды.

Знаете ли вы, что недостаточная физическая активность может заставить вас чувствовать себя менее энергичной?

Вот что об этом говорит Эми: «Регулярная физическая активность помогает улучшить кровообращение и снабжение клеток кислородом, что может повысить уровень энергии. Даже если вы не хотеть заниматься спортом в конкретный момент, он помогает почувствовать себя лучше позже в тот же день».

Еще один неожиданный враг бодрости, как ни странно, кофеин. В малых количествах он действительно работает, а вот пятая чашка кофе за день уже будет лишней. Более того, вместо бодрости она наверняка подарит головную боль и тревожность.

«Чрезмерное употребление кофе может привести к циклу зависимости и в итоге нарушить естественный уровень энергии», — предупреждает эксперт.