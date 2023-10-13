Ученые вычислили идеальное количество тренировок в неделю

Максимальный результат за минимум времени — мечта или реальность?

© Super.ru

Этим вопросом задались ученые — свежее исследование, благодаря которому теперь известно идеальное количество тренировок в неделю, опубликовано в Европейском журнале прикладной физиологии.

Ученые разделили участников эксперимента на две группы, первая выполняла оговоренное трехсекундное упражнение на бицепс два раза в неделю, а вторая — три раза. Результаты вас удивят!

Группа, выполнявшая упражнение три раза в неделю, показала заметный прирост в силе, в то время как две тренировки в неделю не дали существенного результата. Еще раз обратим внимание на продолжительность: всего три секунды три раза в неделю.

Кен Носака, ведущий научный сотрудник, занимавшийся этим исследованием, объяснил, что результаты помогают лучше понимать, как организм реагирует на физические упражнения и как люди могут использовать эти полезные новообретенные знания в собственных тренировках.

«Наша предыдущая работа показала, что регулярные короткие тренировки приносят больше пользы, чем одна или две долгие сессии в неделю. Теперь у нас есть более четкое представление о том, где находится переломный момент, когда вы начинаете видеть значимые преимущества от таких минимальных усилий», — объяснил ученый.