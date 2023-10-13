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Названы привычки, которые медленно «убивают» сердце каждый день

Здоровьем жизненно важного органа лучше озаботиться как можно раньше. Отказ от нескольких вредных привычек способен продлить вам жизнь.

Названы привычки, которые медленно «убивают» сердце каждый день
© Super.ru

О занятиях, что негативно влияют на сердце, кардиолог, доктор медицинских наук Элизабет Клодас рассказала порталу ETNT.

Поедание фастфуда

Не скроем, при всех минусах фастфуда, перед ним порой невозможно устоять. В эту же категорию можно смело добавить большинство блюд из доставки. Зачастую в них много калорий и соли, но минимум важных питательных веществ, таких как цельные пищевые волокна, антиоксиданты и полезные жиры. Регулярное питание чем попало ударит по сердцу в том числе.

Отдых у экрана

Малоподвижность — один из самых важных факторов риска развития сердечных заболеваний. Для тех, кто проводит весь день на ногах, вечерний просмотр сериала — логичное завершение дня. Но если работа у вас сидячая, отдых у телевизора — настоящее преступление против собственного здоровья, такая привычка усугубляет негативный эффект отсутствия движения в вашей жизни. В конце концов, хотя бы разминку можно сделать, даже лежа перед телевизором.

Отказ от зубной нити

Мало кто знает, что здоровье полости рта прямо влияет на здоровье сердца. «Люди с плохой гигиеной полости рта подвергаются более высокому риску сердечных заболеваний», — объясняет доктор Клодас. Исследование, опубликованное в Journal of Periodontal Research, показало, что использование зубной нити связано со снижением риска появления новых сердечно-сосудистых осложнений у людей, страдающих ишемической болезнью сердца.

Курение

Ожидаемая продолжительность жизни курящих людей как минимум на 10 лет меньше, чем у некурящих. Но есть и хорошая новость для молодых курильщиков: по словам эксперта, если вы бросите курить до достижения 40-летнего возраста, риск смерти от заболеваний, связанных с курением, снизится примерно на 90%.