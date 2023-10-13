Названы привычки, которые медленно «убивают» сердце каждый день

Здоровьем жизненно важного органа лучше озаботиться как можно раньше. Отказ от нескольких вредных привычек способен продлить вам жизнь.

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О занятиях, что негативно влияют на сердце, кардиолог, доктор медицинских наук Элизабет Клодас рассказала порталу ETNT.

Поедание фастфуда

Не скроем, при всех минусах фастфуда, перед ним порой невозможно устоять. В эту же категорию можно смело добавить большинство блюд из доставки. Зачастую в них много калорий и соли, но минимум важных питательных веществ, таких как цельные пищевые волокна, антиоксиданты и полезные жиры. Регулярное питание чем попало ударит по сердцу в том числе.

Отдых у экрана

Малоподвижность — один из самых важных факторов риска развития сердечных заболеваний. Для тех, кто проводит весь день на ногах, вечерний просмотр сериала — логичное завершение дня. Но если работа у вас сидячая, отдых у телевизора — настоящее преступление против собственного здоровья, такая привычка усугубляет негативный эффект отсутствия движения в вашей жизни. В конце концов, хотя бы разминку можно сделать, даже лежа перед телевизором.

Отказ от зубной нити

Мало кто знает, что здоровье полости рта прямо влияет на здоровье сердца. «Люди с плохой гигиеной полости рта подвергаются более высокому риску сердечных заболеваний», — объясняет доктор Клодас. Исследование, опубликованное в Journal of Periodontal Research, показало, что использование зубной нити связано со снижением риска появления новых сердечно-сосудистых осложнений у людей, страдающих ишемической болезнью сердца.

Курение