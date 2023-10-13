Врач назвал способ восстановить работу легких после COVID-19

Одним из способов восстановления работы легких после перенесенной коронавирусной инфекции является дыхательная гимнастика. Об этом "Аргументам и Фактам" заявил пульмонолог Александр Карабиненко.

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По словам специалиста, направленные на восстановление дыхательной мускулатуры упражнения способствуют очищению путей, улучшает их состояние и уменьшает фиброзные изменения. Благодаря несложным действиям задействуются нижние отделы легких, а их объем при этом восстанавливается.

"Если человек ослаблен, выполнять некоторые упражнения можно лежа в постели. Главное – заниматься регулярно, начиная с 10–15 минут, постепенно увеличивая время тренировок".

Так, например, в положении лежа со скрещенными на диафрагме руками можно делать глубокий вдох, задерживать дыхание, а после этого медленно выдыхать.

В заключение врач отметил, что продолжительность курса дыхательной гимнастики, как правило, составляет около 3-4 недель.