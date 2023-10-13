Что будет с памятью при злоупотреблении алкоголем

Медицинский психолог отделения наркологической помощи Самарского областного клинического наркодиспансера Оксана Демина рассказала, как нарушается психическое здоровье человека при систематическом употреблении алкогольных напитков.

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Злоупотребление алкоголем приводит к поражению центральной нервной системы, рассказывает специалист. Это проявляется в неврологических и психических расстройствах, в том числе и когнитивных нарушениях.

Когнитивные нарушения – это ухудшение по сравнению с индивидуальной нормой одной или нескольких функций: памяти, внимания, мышления, речи, восприятия информации, целенаправленной двигательной активности.

При длительном употреблении алкоголя происходит нарушение памяти, снижение интеллекта, эмоциональные расстройства, астенические явления.

Как замечает Оксана Демина, алкоголизм и память на самом деле связаны гораздо теснее, чем это кажется на первый взгляд. У человека, страдающего алкоголизмом, происходят следующие негативные изменения в памяти:

- снижение объема опосредованного и непосредственного запоминания;

- склонность к "коротким замыканиям" – умозаключениям по первому попавшемуся признаку без размышления (первое, что пришло в голову);

- в длительной ситуации различные временные части памяти могут восприниматься как отдельные, не связанные между собой;

- появляются сложности с запоминанием непривычного, нового, не соответствующего собственным взглядам;

- снижена способность запоминания логических, рациональных вещей в сравнении с эмоциональными;

- снижена способность запоминания текстовой информации;

- снижены возможности активного запоминания, в сравнении с возможностями пассивного запоминания.