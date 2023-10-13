Что будет, если слишком много сидеть

Когда человек сидит, он расходует меньше энергии, чем когда стоит или двигается. Исследования ученых показали, что сидение в течение длительного периода времени может быть связано с рядом проблем со здоровьем.

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Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Любое длительное сидение, например, за письменным столом, за рулем или перед экраном, может быть вредным: привести к ожирению и ряду других состояний — повышенному артериальному давлению, высокому уровень сахара в крови, избыточным жировым отложениям вокруг талии и нездоровому уровню холестерина. Слишком много сидения в целом и длительные периоды сидения также увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В одном из исследований ученые проанализировали время сидения и активность людей и обнаружили, что те, кто не вставал с места более восьми часов в день без физической активности, имели риск смерти, аналогичный риску, связанному с ожирением и курением.

Однако, в отличие от некоторых других исследований, этот анализ данных более чем 1 миллиона человек показал, что 60-75 минут умеренно интенсивной физической активности в день нейтрализуют последствия слишком долгого сидения. Другие исследования также показали, что для более активных людей время, проведенное в сидячем положении, мало влияет на риск смерти.

В целом, научные исследования, указывают на тот факт, что меньшее сидение и достаточная физическая активность способствуют улучшению здоровья.

Что можно сделать?

Делайте перерыв каждые 30 минут: можно встать, пройтись, сделать упражнения.

Стойте во время разговора по телефону или просмотра телевизора.

Если вы работаете за письменным столом, попробуйте стоячий стол для компьютера.

Расположите свою рабочую поверхность над беговой дорожкой — с экраном компьютера и клавиатурой на подставке или специализированном вертикальном столе, чтобы вы могли находиться в движении в течение всего дня.