Врач Чернышова назвала четыре простых способа укрепить иммунитет осенью

Перед наступлением холодов очень важно укрепить иммунитет, чтобы исключить вероятность заболеть простудными заболеваниями.

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Какие методы позволят улучшить состояние своего здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.

Прогулки

По ее словам, лучшее, что может предложить любой специалист, — это прогулка на свежем воздухе:

— Посещайте при любой возможности лесопарковые зоны, где свежий воздух и природа. Это позволит насытить организм кислородом.

Прием витаминов

Следует в обязательном порядке запастись витаминными комплексами, которые позволят улучшить работу нервной системы, органов пищеварения и иных частей организма.

— Долг каждого запастись такими витаминами, как А, D, Е, C, РР и группы B. В них есть сбалансированная доза жиров, белков и углеводов. Некоторые витамины из этого списка можно найти в первозданном виде в продуктах питания: печень, молоко, яйца, тыква, морковь, брокколи, шпинат и томаты, — заметила собеседница «ВМ».

Витамины содержатся в абрикосах, дыне, а также в орехах, продолжила спикер. Употребление этих продуктов в пищу также укрепит иммунитет и позволит встретить сезон простуды без страха заразиться.

Спорт

Безусловно, физические нагрузки и активность в течение дня тоже улучшат общее состояние организма. Так, занятия спортом, особенно в утренние часы, — это прекрасная профилактика не только простудных болезней, но и недугов, которые связаны с работой суставов и мышц.

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