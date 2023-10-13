Врач Чернышова назвала четыре простых способа укрепить иммунитет осенью
Перед наступлением холодов очень важно укрепить иммунитет, чтобы исключить вероятность заболеть простудными заболеваниями.
Какие методы позволят улучшить состояние своего здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.
Прогулки
По ее словам, лучшее, что может предложить любой специалист, — это прогулка на свежем воздухе:
— Посещайте при любой возможности лесопарковые зоны, где свежий воздух и природа. Это позволит насытить организм кислородом.
Прием витаминов
Следует в обязательном порядке запастись витаминными комплексами, которые позволят улучшить работу нервной системы, органов пищеварения и иных частей организма.
— Долг каждого запастись такими витаминами, как А, D, Е, C, РР и группы B. В них есть сбалансированная доза жиров, белков и углеводов. Некоторые витамины из этого списка можно найти в первозданном виде в продуктах питания: печень, молоко, яйца, тыква, морковь, брокколи, шпинат и томаты, — заметила собеседница «ВМ».
Витамины содержатся в абрикосах, дыне, а также в орехах, продолжила спикер. Употребление этих продуктов в пищу также укрепит иммунитет и позволит встретить сезон простуды без страха заразиться.
Спорт
Безусловно, физические нагрузки и активность в течение дня тоже улучшат общее состояние организма. Так, занятия спортом, особенно в утренние часы, — это прекрасная профилактика не только простудных болезней, но и недугов, которые связаны с работой суставов и мышц.
Обследования у врача
Именно в осенний период обостряются некоторые хронические заболевания, поэтому очень важно до наступления заморозков пройти полное обследование организма на наличие новых недугов и при необходимости —лечение имеющихся, заключила спикер.