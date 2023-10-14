5 правил для здоровья глаз

Роспотребнадзор: регулярное мытьё рук позволит избежать засветления глаз. При этой патологии человек начинает видеть перед собой ложные образы — вспышки света, летающие точки, молнии и т. д.

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Засветление может вызывать инфекция, проникшая в глаза через грязные руки. Также болезни глаз появляются из-за неправильного питания.

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Специалисты Роспотребнадзора перечислили все основные правила заботы о зрении.

Как избежать болезней глаз

О здоровье глаз нужно заботиться каждый день, подчеркнули специалисты Роспотребнадзора. Они перечислили 5 правил, которые помогут сохранить зрение на долгие годы:

Соблюдайте гигиену глаз. Не стоит трогать глаза немытыми руками. Так можно занести инфекцию, которая приведёт к воспалению и засветлению. Перед любым контактом с глазами мойте руки. Питайтесь полноценно. Избежать болезни глаз помогут орехи, рыба, бобовые и цитрусовые. Также для зрения полезны овощи, богатые антиоксидантами и витаминами, цинком и селеном. Носите очки с УФ-фильтром. Это специальные очки для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет негативно влияет на хрусталик и сетчатку, провоцируя катаракту и другие болезни глаз. Регулярно посещайте офтальмолога. Многие рассуждают так: ну раз сейчас у меня нет очевидных проблем со зрением, значит, к врачу идти не нужно. Однако на начальной стадии далеко не все болезни глаз беспокоят больного. Специалист сможет определить ранние симптомы глаукомы или дегенерации сетчатки. Делайте иногда гимнастику для глаз. Упражнения помогают не потерять способность фокусироваться на далёких предметах из-за длительной работы перед экранами. Однако гимнастика не помогает при воспалительных болезнях. Не поможет она при катаракте, глаукоме и дистрофии сетчатки, подчёркивает офтальмолог Артём Фокин.

Полезные упражнения для глаз

Упражнения для глаз помогают улучшить кровоснабжение органов зрения, сделать мышцы вокруг них более эластичными. Врач-остеопат Владимир Животов рассказал , как их делать.

Попытайтесь «нарисовать» глазами круг — сперва в одну сторону, а потом в другую. Затем нарисуйте квадрат.

Проведите глазами сверху вниз и слева направо, а потом отразите движения.

Прочертите воображаемые линии по диагонали и проделайте то же самое в обратную сторону наоборот.