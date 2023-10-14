5 правил для здоровья глаз
Роспотребнадзор: регулярное мытьё рук позволит избежать засветления глаз. При этой патологии человек начинает видеть перед собой ложные образы — вспышки света, летающие точки, молнии и т. д.
Засветление может вызывать инфекция, проникшая в глаза через грязные руки. Также болезни глаз появляются из-за неправильного питания.
Специалисты Роспотребнадзора перечислили все основные правила заботы о зрении.
Как избежать болезней глаз
О здоровье глаз нужно заботиться каждый день, подчеркнули специалисты Роспотребнадзора. Они перечислили 5 правил, которые помогут сохранить зрение на долгие годы:
- Соблюдайте гигиену глаз. Не стоит трогать глаза немытыми руками. Так можно занести инфекцию, которая приведёт к воспалению и засветлению. Перед любым контактом с глазами мойте руки.
- Питайтесь полноценно. Избежать болезни глаз помогут орехи, рыба, бобовые и цитрусовые. Также для зрения полезны овощи, богатые антиоксидантами и витаминами, цинком и селеном.
- Носите очки с УФ-фильтром. Это специальные очки для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет негативно влияет на хрусталик и сетчатку, провоцируя катаракту и другие болезни глаз.
- Регулярно посещайте офтальмолога. Многие рассуждают так: ну раз сейчас у меня нет очевидных проблем со зрением, значит, к врачу идти не нужно. Однако на начальной стадии далеко не все болезни глаз беспокоят больного. Специалист сможет определить ранние симптомы глаукомы или дегенерации сетчатки.
- Делайте иногда гимнастику для глаз. Упражнения помогают не потерять способность фокусироваться на далёких предметах из-за длительной работы перед экранами. Однако гимнастика не помогает при воспалительных болезнях. Не поможет она при катаракте, глаукоме и дистрофии сетчатки, подчёркивает офтальмолог Артём Фокин.
Полезные упражнения для глаз
Упражнения для глаз помогают улучшить кровоснабжение органов зрения, сделать мышцы вокруг них более эластичными. Врач-остеопат Владимир Животов рассказал , как их делать.
- Попытайтесь «нарисовать» глазами круг — сперва в одну сторону, а потом в другую. Затем нарисуйте квадрат.
- Проведите глазами сверху вниз и слева направо, а потом отразите движения.
- Прочертите воображаемые линии по диагонали и проделайте то же самое в обратную сторону наоборот.
Эти упражнения полезно делать и по время ходьбы. Так вы сможете натренировать и вестибулярный аппарат. То делайте гимнастику в безопасном месте — на ровной поверхности, где нет машин, людей и фонарных столбов.