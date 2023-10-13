Врач назвала способы сохранить здоровье сердца после 50 лет

Врач Фомичева назвала способы сохранить здоровье сердца после 50 лет
Умеренные физические нагрузки и соблюдение принципов здорового образа жизни позволяет сохранять здоровое сердце в пожилом возрасте. Об этом заявила кардиолог Анастасия Фомичева.
«Главное – больше двигаться и сократить сидячее времяпрепровождение», – сказала Фомичева.
Умеренные занятия спортом позитивно влияют на здоровье сердца. После 50 лет лучше сосредоточиться на таких видах физической активности, как быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде. Врач посоветовала пожилым людям уделять хотя бы по полчаса в день аэробным нагрузкам. А вот прогулкам на свежем воздухе стоит отвести хотя бы час в день.
Состояние сердечно-сосудистой системы также зависит от питания. Оптимальным вариантом является средиземноморская диета. В меню должны присутствовать растительные продукты, жирная рыба, оливковое масло. При этом важно сократить употребление соли и простых углеводов.
Еще один принцип сохранения здоровья сердца – отсутствие вредных привычек и стресса. Необходимо также наладить режим дня. Качественный сон позволяет восстановить ресурсы организма, сообщает «Газета.ru».