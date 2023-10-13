Врач назвала способы сохранить здоровье сердца после 50 лет

Умеренные занятия спортом позитивно влияют на здоровье сердца. После 50 лет лучше сосредоточиться на таких видах физической активности, как быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде. Врач посоветовала пожилым людям уделять хотя бы по полчаса в день аэробным нагрузкам. А вот прогулкам на свежем воздухе стоит отвести хотя бы час в день.