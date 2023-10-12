Врач рассказала, какой продукт нужно убрать из рациона после 40 лет
Россиянам старше 40 лет рекомендовали убрать из рациона соль. Рекомендациями по питанию поделилась кардиолог Анастасия Фомичева.
«После 40 лет также стоит пересмотреть свою диету. Важно ограничить потребление соли и простых углеводов, а также заменить насыщенные жиры на ненасыщенные», – пояснила эксперт.
Анастасия Фомичева также посоветовала включать в рацион больше растительной пищи, богатой клетчаткой. Кроме того, после 40 лет важно употреблять рыбу жирных сортов.
Также врач рекомендовала регулярно заниматься спортом, пишет издание «Кулик».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врач рассказала о пользе семечек для пожилых людей.