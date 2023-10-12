О том, как семечки могут влиять на организм человека в возрасте, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, в семечках содержится достаточное количество магния, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает работу нервных клеток и ткани, защищая их от перегрузок.

Кроме того, из семечек человек может добирать белок, а пожилым людям часто его не хватает, потому что они не доедают мяса. Поэтому семечки как раз могут помочь компенсировать недостаток белка.

При этом семечки могут стать дополнительным источником жиров, необходимых для мозга и сердца. Также семечки положительно влияют на работу кишечника, особенно для людей пожилого возраста.