Фитнес-эксперт назвала шесть признаков хорошей тренировки

Фитнес-эксперт Светлана Бутова назвала шесть признаков хорошей тренировки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Специалист объяснила, что после занятий не должно быть сильной боли. «Будут присутствовать ощущения "наличия" мышц, которые в большей степени оказались задействованы в упражнениях. Но острой боли, которая мешает выполнять привычные и повседневные движения в допустимом диапазоне, быть не должно», — отметила она.

Бутова рассказала, что после тренировок должен ощущаться прилив энергии, а не упадок сил. Также должны улучшаться аппетит, сон и настроение. По словам эксперта, ученые доказали, что физические упражнения могут помочь облегчить симптомы тревоги, даже если расстройство является хроническим.

Кроме того, после регулярных занятий должно наблюдаться улучшение физического состояния. «Если задача поставлена верно, прилагаются усилия по ее достижению и со стороны занимающегося, и со стороны тренера, результат не заставит себя долго ждать», — заявила Бутова.